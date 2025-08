Bayern will seinen fixen Ferienbeginn Anfang August nicht hergeben

München – Seit Freitag haben gar alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland frei – allerdings nur zehn Tage lang. Einen Tag nach Baden-Württemberg haben am Freitag als letzte auch die Schulen in Bayern ihre Tore geschlossen. Für die SchülerInnen in drei ostdeutschen Bundesländern enden hingegen die sechs schulfreien Wochen am 10. August wieder.