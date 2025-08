Kritik auch aus eigenen Reihen nach „ZiB2“-Auftritt von IKG-Präsident Deutsch

Wien – Der mit einiger Kritik bedachte Auftritt des Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde Oskar Deutsch in der "ZiB2" sorgt auch in den eigenen Reihen für Unmut. Elie Rosen, Präsident der jüdischen Gemeinde in Graz, meint in der "Kronen Zeitung", die humanitäre Situation im Gazastreifen vollkommen zu negieren, habe sicherlich nicht dazu beigetragen, die Wogen zu glätten sondern vielmehr die Frage aufgeworfen, "ob auf unserer Seite ausreichend Sensibilität vorhanden ist."