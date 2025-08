Nach Schlagabtausch mit Medwedew: Trump schickt Atom-U-Boote los

Washington – US-Präsident Donald Trump kündigt als Reaktion auf Äußerungen des früheren russischen Präsidenten Dmitri Medwedew die Stationierung von zwei Atom-U-Booten in nicht näher bezeichneten Regionen an. Er habe angeordnet, dass die U-Boote in "entsprechenden Regionen" Position bezögen, für den Fall, dass diese "törichten und aufrührerischen Äußerungen" mehr als nur das seien, schrieb Trump am Freitag auf Truth Social.