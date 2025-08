Weltjugend trifft Papst - Hunderttausende in Rom

Hunderttausende junge Menschen aus aller Welt werden am Wochenende in Rom zum Jubiläum der Jugendlichen im Heiligen Jahr erwartet. Nach Angaben des offiziellen Nachrichtenportals "Vatican News" sind junge Pilgerinnen und Pilger aus 146 Ländern angereist. Für das achttägige Sonderjubiläum werden mindestens 500.000 Menschen erwartet. Das Jugendtreffen gilt als zentrales Ereignis des katholischen Heiligen Jahres.

Höhepunkt ist eine große Freiluftveranstaltung am Samstag (ab 15.00 Uhr) im Park von Tor Vergata im Osten der italienischen Hauptstadt. Dort stehen Musik, gemeinsames Gebet und eine Vigil, also eine abendliche Gebetsstunde, mit Papst Leo XIV. auf dem Programm (ab 19.30 Uhr). Anschließend sollen viele Jugendliche die Nacht unter freiem Himmel verbringen. Am Sonntagmorgen (9.00 Uhr) feiert das Oberhaupt der katholischen Kirche dort eine große Abschlussmesse.