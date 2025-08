Neuer VP-Chef Zarits im Burgenland: "Kein einfacher Start"

Dass sich nach der enttäuschenden Landtagswahl etwas ändern müsse, sei klar. Am Parteitag will Zarits deshalb auch ein neues Parteiprogramm präsentieren. "Wir müssen als ÖVP klar erkennbar sein und auch klar unterscheidbar sein von anderen Parteien", sagte er. Inhaltlich werde es neue Schwerpunkte geben, etwa auf Gerechtigkeit - sei es bei den Gemeindefinanzen oder bei den Sozialleistungen. Sein Zugang sei, Kompromisse zu schließen und auch gute Ideen anderer Parteien zu unterstützen.

Die Verantwortung für die angespannte Situation sieht der Landesparteichef auch bei Doskozil und der SPÖ. "Sie haben in den letzten Jahren auf Teufel komm raus Prestigeprojekte umgesetzt, die natürlich sehr viel Geld kosten", so Zarits. Obwohl die Ertragsanteile des Bundes steigen würden, fließe vom Land immer weniger Geld an die Gemeinden. Dabei sei das Land laut Finanzverfassungsgesetz dazu verpflichtet, ihnen Geld zur Verfügung zu stellen.

Das Verhältnis zu Doskozil sei auf persönlicher Ebene korrekt, meinte Zarits. Dass dieser der ÖVP in der Diskussion um das Gemeindepaket zuletzt ein "Führungsvakuum" attestierte und sich erfreut zeigte, nicht mit der Volkspartei in einer Koalition zu sein, will der Landesparteichef nicht überbewerten. "Es gibt gerade politische Diskussionen und da soll man nicht jedes Wort, das in der Zeitung steht, oder jedes Wort, das ausgesprochen wird, persönlich nehmen." Ebenfalls gut sei das Verhältnis mit Doskozils Stellvertreterin Anja Haider-Wallner (Grüne), die unter anderem für die Landwirtschaft zuständig ist.