Einjährig-Freiwillig-Ausbildung beim Heer vor Start

Mit September startet beim Heer wieder die Einjährig-Freiwillig-Ausbildung. Wer Interesse hat, sollte dies bis Mitte August kundtun. Voraussetzung für die Aufnahme sind neben der Matura auch entsprechende körperliche Leistungsfähigkeit sowie eine erfolgreich absolvierte psychologische Eignungsprüfung. Die EF-Ausbildung ersetzt den Grundwehrdienst und ermöglicht den Einstieg in eine militärische Laufbahn.

Denn für jene, die Interesse an der Berufsoffizierslaufbahn haben, besteht die Möglichkeit, zusätzlich an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt zu studieren. Seit 2020 konnten rund 1.050 Offiziersanwärter gewonnen werden. Alleine zwischen 2023 und 2024 wurde eine Steigerung von rund 38 Prozent erzielt. Der Frauenanteil wurde von 2022 zu 2024 mehr als verdoppelt.