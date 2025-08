Eine ganz besondere Wohngemeinschaft in Hall: „Das ist gelebte Inklusion“

Laura lebt mit fünf Mitbewohner:innen in einer Wohngemeinschaft des Netzwerks St. Josef in Hall. Acht Betreuerinnen und Betreuer begleiten die Menschen mit Behinderungen durch den Tag.

Hall – Laura wartet schon an der Türe, begrüßt die Besucher, führt sie in die helle Wohnküche. Sie bietet ihnen einen Platz auf der Couch an. Die zierliche Frau setzt sich gleich dazu, während sich ihre fünf MitbewohnerInnen lieber zurückziehen. Laura lebt in einer Wohngemeinschaft des Netzwerks St. Josef in Hall. Die Klient:innen in der Wohnung kennen sich seit Kindertagen, mittlerweile sind sie zwischen Mitte 20 und Mitte 30 Jahre alt. Acht Betreuerinnen und Betreuer begleiten die Menschen mit Behinderungen durch den Tag.