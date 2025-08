Arbeiter in Südtirol auf Baustelle am Berg vom Blitz verletzt

Sexten – Ein Blitz schlug am Freitag gegen 14.30 Uhr bei einer Baustelle am Helmhaus im Südtiroler Sexten in ein Eisenteil ein. Beim Blitzeinschlag wurde ein Arbeiter aus dem Pustertal verletzt, er musste mit Verbrennungen vom Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Sexten geflogen werden. Für den Rettungsflug lichtete sich kurzzeitig der dichte Nebel. Das berichten mehrere Südtiroler Medien.