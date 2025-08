Auf Bronze fehlten 85 Hundertstel: Tiroler Schwimm-Ass Bucher belegte im WM-Finale Rang sieben

Der Tiroler Simon Bucher hat ein Jahr nach der Silbermedaille in Doha bei der WM in Singapur über 100 m Delfin Platz sieben erreicht. Der 25-Jährige schwamm am Samstag im Finale 50,92 Sekunden, auf Bronze fehlten 0,85 Sek. Bucher blieb nur knapp über seinem am Freitag im Halbfinale fixierten OSV-Rekord von 50,88. Der Titel ging in neuem Europarekord 49,62 an den Franzosen Maxime Grousset.

"Ich glaube, besser hätte die WM nicht verlaufen können. Das passt so. Cool, dass ich zweimal unter 51 geschwommen bin. Es ist jetzt so kurz nach dem Rennen sehr, sehr schmerzhaft. Vor allem in den Beinen. Aber ich bin echt zufrieden mit einem siebenten Platz, mit dem kann ich hoffentlich noch eine gute Staffel schwimmen", sagte Bucher und sprach seinen Schlussbewerb mit dem Lagen-Teambewerb am Sonntag an.

Ledecky mit 23. Gold, OSV-Duo in Vorläufen out

Für einen der Höhepunkte am vorletzten Tag sorgte Kraul-Ausnahmekönnerin Katie Ledecky. Die neunfache Olympiasiegerin aus den USA sicherte sich über die 800 m mit einem knappen Sieg in der Beinaheweltrekordzeit von 8:05,62 Minuten ihren bereits 23. WM-Titel. In den Vorläufen schieden Iris Julia Berger als 28. über 50 m Kraul und Bernhard Reitshammer als 42. auf der 50-m-Rücken-Strecke aus. Die Wasserspringer Anton Knoll und Dariush Lotfi verpassten im Turm-Einzel das angepeilte Halbfinale der Top 18 mit den Rängen 23 bzw. 31 deutlich.