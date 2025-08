Ferrari-Star Leclerc überraschte auf Hungaroring mit Pole-Position

Charles Leclerc startet im Ferrari überraschend von der Pole Position in den Großen Preis von Ungarn. Der Monegasse war am Samstag im Qualifying 26 Tausendstel schneller als der Formel-1-WM-Leader Oscar Piastri im McLaren. Dessen Teamkollege Lando Norris geht am Sonntag (15.00 Uhr/live ServusTV, Sky) als Dritter ins 14. Rennen dieser Saison. Max Verstappen musste sich im Red Bull mit Startplatz acht begnügen. Leclerc-Stallrivale Lewis Hamilton wurde nur Zwölfter.