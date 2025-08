Jugendliche stürzte bei Sautens 100 Meter ab, Wetter erschwerte Bergung

Zu einem schwierigen Rettungseinsatz kam es am Samstagvormittag oberhalb von Sautens: Eine 16-Jährige stürzte bei Holzarbeiten 100 bis 150 Meter ab. Sie verletzte sich an der Wirbelsäule sowie dem rechten Sprunggelenk, dazu kamen Abschürfungen und der Verdacht einer Gehirnerschütterung. Das Wetter erschwerte die Bergung. Schließlich wurde die Jugendliche in die Klinik Innsbruck geflogen.