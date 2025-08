Jugendliche stürzte bei Sautens mehr als 100 Meter ab, Wetter erschwerte Bergung

Zu einem schwierigen Rettungseinsatz kam es am Samstagvormittag oberhalb von Sautens: Eine 16-Jährige stürzte bei Holzarbeiten 100 bis 150 Meter ab. Sie verletzte sich an der Wirbelsäule sowie dem rechten Sprunggelenk, dazu kamen Abschürfungen und der Verdacht einer Gehirnerschütterung. Das Wetter erschwerte die Bergung. Schließlich wurde die Jugendliche in die Klinik Innsbruck geflogen.

Aufgrund der Witterung konnte zunächst kein Notarzthubschrauber zum Unfallort kommen. Darum übernahm die Bergrettung Sautens Haiming Roppen die Erstversorgung und Bergung. „Die Christopherus 5-Mannschaft hat super reagiert“, lobt Vitroler. Denn während sich die Bergrettungsmannschaft um die Erstversorgung durch den Notarzt kümmerte, wartete der C5 im Tal. „Als sich das Wetter besserte, nutzte der Hubschrauberpilot ein Nebelfenster und stieg auf, um die Verletzte plus Flugretter aufzunehmen und in die Universitätsklinik zu fliegen“, bestätigt Vitroler. Die junge Frau wurde in der Klinik stationär mit Verletzungen an der Wirbelsäule und einer Gehirnerschütterung aufgenommen. (TT.com)