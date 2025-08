Motorradfahrer prallte in Lienz gegen Auto und stürzte auf Straße

Ein verletzter Motorradfahrer musste am Samstagvormittag ins Krankenhaus Lienz eingeliefert werden. Der 51-Jährige war gegen 10.15 Uhr auf der Drautal Straße (B 100) mit einem Auto kollidiert und gestürzt. Er verletzte sich laut Polizei an der Wirbelsäule, der linken Schulter sowie dem rechten Knie.

Der Deutsche war von Lienz kommend in Richtung Kärnten unterwegs. Weil dort viel Verkehr war, fuhr er links an der im Schritttempo fahrenden Kolonne vorbei. Zeitgleich bog ein 44-jähriger Autofahrer von der Bürgeraustraße kommend nach links auf die Drautal Straße ein. Den Beschleunigungsstreifen wollte er nutzen, um sich in den Verkehr einzuordnen. Dort kam ihm allerdings der Motorradfahrer entgegen.