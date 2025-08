Sieg im kleinen Finale gegen Hard: Platz drei für Schwazer Handball-Adler

Hard – Sparkasse Schwaz Handball Tirol hat den ALPLA Sommercup, ein Vorbereitungsturnier in Hard, auf Rang drei beendet – im zweiten Spiel des Turniers gab es für die Adler am Samstag einen 34:31-Erfolg gegen die Gastgeber. Die besten Werfer aus Tiroler Sicht waren Filip Peric und Thomas Wagner mit jeweils sechs Treffern. Am Freitag hatten die Adler das Halbfinale gegen den deutschen Spitzenclub Lemgo verloren. (TT.com)