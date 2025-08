Ärger in Athen wegen neuer türkischer Seehoheitsansprüche

Der griechische Verteidigungsminister Nikos Dendias warnt vor wachsenden Spannungen mit der Türkei. Ankara habe der UNO zuletzt Seekarten zur maritimen Raumplanung vorgelegt, auf der die umstrittene Strategie der "Blauen Heimat" vorangetrieben werde, heißt es in Athen. Auf den jüngst präsentierten Karten beanspruche die Türkei Meeresgebiete vom Fluss Evros (türkisch Meriç) bis südlich der Dodekanes-Inseln, wodurch die Ägäis praktisch in zwei Teile geteilt werden würde.

Es handelt sich um eine auch in Armeekreisen gängige Landkarte, die grundsätzlich ein als "Mavi Vatan" ("Blaue Heimat") ausgewiesenes türkisches Hoheitsgebiet zeige, welches auch die griechischen Ägäis-Inseln Limnos, Lesbos, Chios sowie den Osten Kretas umfasst, heißt es in griechischen Medienberichten. Das Original hängt demnach in der Militäruniversität in Istanbul.