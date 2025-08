Grünen-Kritik an Lücken bei der Sommerbetreuung

Die neun Wochen Sommerferien stellen Eltern von Schulkindern jedes Jahr vor eine Herausforderung, die Schwierigkeiten beginnen aber oft schon mit dem Kindergarten. Neun Tage sind die Krippen und Kindergärten im Schnitt im Sommer geschlossen. Horte haben mit 15 Tagen besonders lange zu, Vorarlberg sticht hier mit 44 Tagen unter den Ländern besonders hervor. Die Grünen fordern angesichts der Situation vor allem im Westen einmal mehr flächendeckende Sommerbetreuung.

Laut Kindertagesheimstatistik 2023/24 sind Kinderbetreuungseinrichtungen - also Krippen, Kindergärten und Horte - im Westen über das gesamte Jahr hinweg vergleichsweise oft geschlossen. Während es im Österreich-Schnitt knapp 20 Tage sind, bleiben die Häuser in Tirol im Schnitt 27 Tage zu, in Vorarlberg 25 und in Salzburg 24. Zum Vergleich: Im Burgenland und Wien sind es etwas mehr als 12 Tage.

Auch in den Sommerferien hängt das Angebot über alle Altersgruppen hinweg stark von der Region ab: Während zu dieser Zeit die Einrichtungen in Tirol rund 16, in Vorarlberg 15 und in Salzburg 14 Schließtage verzeichnen, sind es in Wien, Niederösterreich oder dem Burgenland nicht einmal sieben.

Die längste Zeit ohne Sommerbetrieb gibt es über in alle Bundesländer hinweg in den Horten, vor allem in Vorarlberg (44), aber auch Niederösterreich, dem Burgenland (je 19) und Salzburg (18). Dabei spielten diese in vielen Bundesländern eine zentrale Rolle bei der Nachmittags- und Sommerbetreuung, so Grünen-Familiensprecherin Barbara Neßler. Betreuungsangebote in der Schule sind aus Sicht der Grünen für Schulkinder keine Alternative: Nur ein Drittel der Sechs- bis 14-Jährigen besuche eine Ganztagsschule, auch hier mit großen regionalen Unterschieden. Und nicht an allen Standorten finde auch im Sommer Betreuung statt, so Neßler.

"Sommerbetreuung muss planbar, leistbar und verlässlich sein - für alle Familien", forderte sie in einer Stellungnahme gegenüber der APA einen flächendeckenden Ausbau familienfreundlicher Öffnungszeiten in Kindergärten und Horten insbesondere während der Ferien. Andernfalls bleibe die Vereinbarkeit von Beruf und Familie "ein leeres Versprechen" - vor allem für Frauen, die immer noch den Großteil der unbezahlten Sorgearbeit übernehmen.