Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß musste in Klinik eingeliefert werden

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß (73) ist laut einem Bericht der Bild in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Zeitung am Abend schrieb, habe der langjährige Manager des Fußball-Rekordmeisters am Samstag an einem Golf-Benefizturnier bei Bonn teilgenommen. Dort sei er dann am frühen Abend mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht worden.