ÖSV-Heldin hat geheiratet: „Das sind wir und jetzt ist es für immer“

Es war das Comeback des vergangenen Winters! Nach ihrem Rücktritt im Oktober 2023 im Alter von nur 23 Jahren startete Ski-Freestylerin Lara Wolf in diesem Jahr noch einmal so richtig durch. Bei ihrem ersten Weltcup-Bewerb am Kreischberg landete die Kapplerin im Jänner als Dritte auf dem Podest. Bei der WM im Engadin schrieb die 25-Jährige dann österreichische Sportgeschichte. Wolf gewann überraschend im Slopestyle-Bewerb am Corvatsch Silber. Es war die erste WM-Medaille für Österreichs Frauen im Freeski-Sport.