Betrunkene prallte mit Auto in Gerlos gegen Baum und stürzte beinahe ins Bachbett

Glück im Unglück hatte eine 35-Jährige in der Nacht auf sonntag in Gerlos. Die Frau wollte gegen 0.40 Uhr über eine Brücke nach links abbiegen. Stattdessen kam sie allerdings rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Fahrzeug gegen einen Baum. Dahinter lag das Bachbett. Wäre der Baum dort nicht gestanden, wäre die 35-Jährige wohl samt Pkw in den Bach gefahren.