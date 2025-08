Statt 60 km/h mit 192 km/h wurde in der Nacht auf Sonntag gegen 0.33 Uhr ein 35-Jähriger auf der Inntaltautobahn gestoppt. Polizisten hielten den Mann am Rastplatz Weer-Nord an und kontrollierten diesen. Ein Alkotest verlief positiv, der Führerschein wurde ihm abgenommen und das Fahrzeug beschlagnahmt. (TT.com)