Züger und Cooper triumphieren beim 13. Arlberg Giro

1200 Teilnehmer, 142 Kilometer, 2400 Höhenmeter – der Arlberg Giro 2025 war ein echtes Ausdauer-Spektakel. Die neue Streckenführung durchs Ganifertal forderte Mensch und Material, sorgte aber auch für packende Szenen und große Emotionen.

Es war ein Tag voller Emotionen und sportlicher Höchstleistungen beim 13. Arlberg Giro. Am Ende durften der Schweizer Andrin Züger und die Britin Amalie Cooper über den Sieg jubeln.

Bei den Herren setzte sich in Galtür jene Dreierformation ab, die das Rennen prägen sollte: Andrin Züger (SUI), Jack Burke (CAN) und René Pammer (AUT). 15 Kilometer vor dem Ziel griff Züger wieder an. Im letzten Anstieg nutzte der Schweizer seine Stärken, zog das Tempo an und riss die entscheidende Lücke auf. Der Fahrer des „MYVELO Pro Cycling“-Teams zog seinen Solo-Ritt erfolgreich durch.

Auch bei den Damen wurde von Beginn an hohes Tempo gefahren. Beim Kops-Stausee, dem höchsten Punkt der Strecke, erreichte Corina Pichler als Erste die Bergwertung – rund 15 Minuten hinter der Herren-Spitze –, damit erhielt sie den begehrten Titel „Queen of the Mountain“. Amalie Cooper, die als Britin für ein österreichisches Team fährt, war im Spitzenfeld gemeinsam mit der Deutschen Eva Schien unterwegs. Das Duell entschied schließlich Cooper vor Schien, Pichler komplettierte das Podest als Dritte.

🎥 Re-Live | 13. Arlberg Giro

„Wir wussten, dass der neue Streckenteil eine Herausforderung wird – umso schöner, dass alles so gut funktioniert hat. Die Atmosphäre war großartig, die Leistungen beeindruckend“, zeigt sich Martin Ebster, Direktor des Tourismusverbandes St. Anton am Arlberg, zufrieden. Alle 1500 Startplätze konnten im Vorfeld vergeben werden, aufgrund der Wetterverhältnisse gingen schlussendlich 1200 Athleten an den Start – nahezu ebenso viele konnten das Rennen erfolgreich beenden. (TT.com)