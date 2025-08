Mehrere Frauen in Innsbrucker Lokal sexuell belästigt

Zu gleich mehreren sexuellen Übergriffen kam es in der Nacht auf Sonntag in einem Innsbrucker Lokal. Ein Mitarbeiter des Lokals in der Altstadt erstattete bei der Polizei Anzeige. Die Vorfälle hätten sich in der Zeit zwischen 2 Uhr und 2.24 Uhr zugetragen. Der 32-jährige Täter konnte vor Ort angetroffen werden.