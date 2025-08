Tirols FPÖ-Chef Abwerzger fordert ESC-Verzicht: „Große Sorge um die Sicherheit“

Die Bundesregierung geführt von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und SPÖ-Vizekanzler Kulturminister Andreas Babler sollte deshalb seine Forderung unterstützen, so Abwerzger: „Noch wäre Zeit dafür.“ Er habe „große Sorge um die Sicherheit. Speziell am Austragungsort“, erklärte der FPÖ-Landesparteiobmann. Bereits jetzt habe man es vermehrt mit Demonstrationen bedenklicher Art zu tun. So sei etwa auch bei der zuletzt abgehaltenen „Pride Parade“ in der Tiroler Landeshauptstadt ein „letzter Block“ an „Kommunisten mit Hamas-Fahnen“ aufgetaucht. Es sei „offensichtlich“, dass „bestimmte linke Kreise“, die auch mit dem Song Contest in Verbindung stünden, ein „Antisemitismusproblem“ haben.