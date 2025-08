Geländer gab nach: Zwei Österreicher im Theater in Vicenza bei Selfie abgestürzt

Vicenza – Zwei österreichische Touristen – ein Erwachsener und ein Jugendlicher – sind am Samstagnachmittag im Teatro Olimpico in der italienischen Stadt Vicenza abgestürzt, als sie versuchten, ein Selfie zu machen. Das Geländer, auf das sie sich gestützt hatten, um sich zu fotografieren, gab nach, und die beiden Touristen stürzten etwa zweieinhalb Meter in die Tiefe, wie lokale Medien berichteten.