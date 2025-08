200 Meter abgestürzt: Wanderer in den Stubaier Alpen tödlich verunglückt

Sterzing – Ein 79-jähriger Wanderer ist am Sonntagvormittag bei einer Bergtour auf der Südtiroler Seite der Stubaier Alpen tödlich verunglückt. Der Mann war mit Familienangehörigen am Rosskopf (2189 Meter) bei Sterzing unterwegs, als er ausrutschte und 200 Meter in die Tiefe stürzte. Das berichtet das Nachrichtenportal stol.it. Die Gruppe wollte eigentlich über das Rosskopf-Köpfl in Richtung Ochsenscharte zu den Telfer Weißen wandern.