Norris stürmte von Platz drei zum Sieg auf dem Hungaroring

Mogyorod – Lando Norris hat in Ungarn den nächsten McLaren-Sieg in der Formel 1 fixiert. Der Brite war am Sonntag auf dem Hungaroring dank einer Ein-Stopp-Strategie erfolgreich, er gewann mit hauchdünnen 0,69 Sek. Vorsprung auf seinen Teamkollegen Oscar Piastri und verkürzte den WM-Rückstand auf den Australier auf neun Punkte. Platz drei ging an Mercedes-Pilot George Russell, Charles Leclerc wurde im Ferrari nur Vierter. Weltmeister Max Verstappen kam nicht über den neunten Rang hinaus.

Leclerc verteidigte seine Pole Position erfolgreich gegen Piastri, Norris verlor beim Start hingegen zwei Positionen und war plötzlich nur noch Fünfter. Einen Platz machte er durch ein Überholmanöver gegen Fernando Alonso gleich wieder gut, an Russell im Mercedes kam er jedoch vorerst nicht vorbei - wie auch Piastri nicht an Leclerc. Piastri hatte ab der 19. Runde frische Reifen, die ersten Stopps von Leclerc und Russell folgten eine Runde später. Leclerc behielt seinen Vorteil gegenüber dem Australier. Norris führte zu dem Zeitpunkt das Rennen an.

Am Ende der 31. Umdrehung holte sich Norris einen Satz Hard-Reifen ab, mit dem er bis zum Ende durchfuhr. In der 41. Runde fuhr Leclerc erneut an die Box, während es ihm Piastri fünf Runden später gleich tat. 20 Runden vor Schluss zog Piastri an Leclerc vorbei, der offenbar Probleme hatte und auf seine Crew angefressen war. "Es wäre ein Wunder, wenn wir am Ende auf dem Podium sind", funkte der Monegasse, ohne Details zu verraten. In der 62. Runde wurde er von Russell überholt. Piastri holte indes Meter um Meter auf Norris auf und pickte am Ende an dessen Hinterreifen, kam allerdings nicht mehr vorbei.