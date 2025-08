60-Jährige stürzte auf Römerweg in Vils mit Mountainbike schwer

Am Sonntag gegen 10.45 Uhr war eine 60-jährige Österreicherin mit ihrem Mountainbike talwärts auf dem Römerweg in Vils unterwegs. Auf dem abschüssigen Fahrweg verlor sie das Gleichgewicht, stürzte vom Rad und zog sich dabei schwere Verletzungen am rechten Arm sowie im Gesicht zu.