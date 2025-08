Unbekannte stachen in Innsbruck Reifen von acht Mofas auf

In der Nacht auf Sonntag wurden in der Philippine-Welser-Straße in Innsbruck mehrere Mofas durch unbekannte Täter beschädigt. Im Zeitraum zwischen Mitternacht und 12 Uhr mittags stachen unbekannte Täter bei insgesamt acht abgestellten Mofas jeweils einen Reifen mit einem spitzen Gegenstand auf. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.