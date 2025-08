Ruf nach Qualitätsstandards für Sommercamps

Eine Woche pro Jahr verbringen Kinder und Jugendliche in Österreich laut einer Arbeiterkammer-Umfrage im Schnitt in Feriencamps. Ob und welchen Vorgaben diese unterliegen, ist Sache der Länder. An diese spielt Familienministerin Claudia Plakolm (ÖVP) den Ball in dieser Frage auch weiter. "Ich würde das sehr gut finden, wenn es einheitliche Regelungen gibt, das liegt in der Hand der Bundesländer", hieß es aus ihrem Büro auf APA-Anfrage. Überlegungen für konkrete Regelungen sieht sie bei den Treffen der zuständigen Landesräte "gut aufgehoben".