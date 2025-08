Felsbrocken löste sich: Klettererin stürzte in Kirchbichl mehrere Meter in die Tiefe

Kirchbichl – Weil sich ein Felsbrocken löste, stürzte am Sonntag gegen 14.10 Uhr eine 30-Jährige im Klettergarten Wildangerwand am Wilden Kaiser mehrere Meter nach unten. Die Frau war Teil eines Klettergrundkurses und kletterte gerade die Route „Goinger Wandl“. Sie war gesichert unterwegs, stürzte jedoch wegen eines ausgebrochenen Felsbrockens in die Tiefe, noch bevor sie die erste Sicherung erreichte.