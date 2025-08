Ohne Kennzeichen und zu schnell in Arzl im Pitztal: Mopedlenker stürzte samt Polizisten

Weil mehrere Jugendliche mit ihren Mopeds, teils ohne Kennzeichen, viel zu schnell durch den Ort fuhren, rief ein Anrainer in Arzl in Pitztal am Sonntag gegen 18 Uhr die Polizei. Als die Streife vor Ort eintraf, wollte ein 16-Jähriger, welcher ein Moped ohne Kennzeichen fuhr, wegfahren.