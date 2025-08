Neue Liebe für Skistar Lindsey Vonn: „Dankbar für diesen Segen“

Lindsey Vonn ist wieder auf den Hund gekommen. Die US-Speed-Queen präsentierte am Sonntagabend stolz ihr neuestes Familienmitglied. „Begrüßt Chance Vonn“, schrieb die 40-Jährige auf Instagram und postete eine Bilderserie mit ihrem süßen Vierbeiner.

„Nachdem ich Lucy verloren habe, hatte ich eine sehr schwere Zeit“, sprach Vonn den Tod ihres Hundes vor ein paar Monaten an. „Ich war mir nicht sicher, was ich als nächstes tun würde. Aber als ich sein Gesicht sah, wusste ich, dass es so sein sollte. Dankbar für diesen Segen“, schwärmte die Abfahrts-Olympiasiegerin von 2010 von ihrer neuen Liebe.