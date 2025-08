Fünf Überfälle in Tirol? Urteil im großen Bankräuber-Prozess für heute erwartet

Gleich zu Beginn des zweitägigen Prozesses am Landesgericht rund um fünf angeklagte Raubüberfälle auf Banken in Innsbruck und Kufstein ließ der Erstangeklagte aufhorchen. Die Täterschaft bei vier von fünf angeklagten Raubüberfällen leugnete er, nannte aber den Namen eines möglichen Täters. Auch der zweitangeklagte Russe beteuerte im Prozess, nicht an Raubüberfällen des Erstangeklagten beigetragen zu haben.