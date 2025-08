Strenge Strafen im Bankräuber-Prozess: Höchststrafe für brutalen Unterländer

Etliche weibliche Bankangestellte schilderten als Zeugen Dramatik, Brutalität und Folgen fünf angeklagter Banküberfälle in Innsbruck und Kufstein. Die Überfallsserie war von außerordentlicher Brutalität geprägt, was sich am späten Dienstagabend im Urteil der Geschworenen nach siebenstündiger Beratung widerspiegelte.