Unterwegs auf alten Wallfahrtswegen

Zum Seligen Pfarrer Neururer nach Götzens, zu „Unserer Lieben Frau“ nach Kaltenbrunn, zur „Kalten Herberge“ nach Schmirn oder zur Wallfahrtskirche „Maria Schnee“ in Obermauern? Mitte August führen zahlreiche Wallfahrten zu wunderschönen Kirchen inmitten unberührter Natur.

Für Frühaufsteher im Großraum Innsbruck bietet sich eine Wallfahrt zum Höttinger Bild an. Von Mai bis August wird dort jeweils um 7 Uhr früh ein Gottesdienst gefeiert. Am 6. September startet um 6.30 Uhr ein Bittgang beim Gasthof Planötzenhof, um 7 Uhr folgt dann eine Andacht in der kleinen Wallfahrtskirche ...