Frau im Pinzgau erschossen: Mordverdächtiger nach Österreich ausgeliefert

Der 32-jährige mutmaßliche Täter soll Anfang Mai seine Ex-Freundin erschossen haben, wenige Tage später wurde er in den Niederlanden festgenommen. Seit Samstag sitzt er in der Justizanstalt Salzburg in Untersuchungshaft.

Maria Alm, Salzburg – Jener Mann, der am 3. Mai in Maria Alm (Pinzgau) seine ehemalige Lebensgefährtin auf einem Parkplatz erschossen haben soll und nach Tagen auf der Flucht in den Niederlanden festgenommen wurde, ist nun nach Salzburg ausgeliefert worden. Der 32-jährige Ungar sitzt seit 2. August wegen dringenden Mordverdachts in der Justizanstalt in Puch-Urstein in Untersuchungshaft, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Salzburg, Ricarda Eder, am Montag zur Austria Presse Agentur.