Beim Schwammerlsuchen in Pill abgestürzt: Mann musste verletzt über Nacht ausharren

Der 69-Jährige wurde am Sonntagabend als vermisst gemeldet. Erst am Montag wurde er verletzt gefunden.

Ein 69-jähriger Mann ist am Sonntag in Pill beim Schwammerlsuchen verunglückt und musste fast einen ganzen Tag verletzt ausharren, ehe er gefunden wurde.

Der Einheimische war am Sonntag gegen 11 Uhr zum Schiller-Mensi-Weg zwischen Pill und Schwaz aufgebrochen. Als er bis zum Abend nicht zurückkehrte, meldete sein Sohn den Mann als vermisst. Eine großangelegte Suchaktion wurde gestartet: Die Bergrettung Schwaz, die Alpinpolizei sowie Dienst- und Suchhunde machten sich, unterstützt von einer Polizeidrohne, auf die Suche nach dem 69-Jährigen – vorerst jedoch vergeblich.

Erst am Montag gegen 9 Uhr wurde der Vermisste etwa sechs Meter unterhalb des Wanderweges im steilen Gelände verletzt aufgefunden. Der Mann war laut Polizei ansprechbar und berichtete, am Vortag gegen 12 Uhr ausgerutscht und abgestürzt zu sein. Nach der Erstversorgung durch die Notarztbesatzung wurde er per Tau mit dem Rettungshubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Schwaz geflogen. (TT.com)