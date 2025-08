„Vorbildlicher“ U-Häftling: René Benko stellt erneut Enthaftungsantrag

Der Tiroler Investor René Benko, der seit 24. Jänner dieses Jahres in der Justizanstalt Josefstadt in Untersuchungshaft ist, hat neuerlich einen Enthaftungsantrag gestellt, berichtet Der Standard am Dienstag. Der Gründer der insolventen Signa-Gruppe verhalte sich „vorbildhaft“, sei in seinen Verteidigungsrechten eingeschränkt und die U-Haft nicht mehr verhältnismäßig, begründete sein Anwalt den Antrag. Die Haftprüfungsverhandlung findet am Mittwoch statt.