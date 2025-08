Mordopfer wie Kreuz ausgerichtet: Mann mit durchgeschnittener Kehle entdeckt

Grausiger Fund in Nordfrankreich: Auf einem Sportplatz nahe der Stadt Amiens hat eine Spaziergängerin die in Kreuzform ausgerichtete Leiche eines Mannes mit durchgeschnittener Kehle und aufgeschnittenem Bauch entdeckt. Die Leiche sei offenbar absichtlich wie ein Kreuz „inszeniert“ worden, verlautete am Montag aus Polizeikreisen. Das 32-jährige Opfer hatte demnach auch Stichverletzungen im Rücken und im Nacken. Es sei eine Szene wie in einem „Splatter“-Film gewesen