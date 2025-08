Sucheinsatz in mehreren Gemeinden: 74-Jähriger in Oberndorf abgängig

Seit Samstag wird in Oberndorf ein 74-jähriger Mann vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise.

In Oberndorf wird seit Samstagnachmittag ein 74-jähriger Mann vermisst. Ein Unfall werde befürchtet, berichtet die Polizei.Am Montag wurde ein großer Sucheinsatz gestartet: In den Gemeinden Ebbs, Niederndorf, Erl sowie auf deutscher Seite in Kiefersfelden und Oberaudorf suchten Dutzende Einsatzkräfte nach dem Abgängigen. Ca. 50 Feuerwehrleute sowie Wasserrettung und Polizei standen mit Unterstützung von Suchhunden und Drohnen im Einsatz.