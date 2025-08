65-Jährige stürzte bei Wanderung im Stubaital 50 Meter ab

Die Frau rutschte aus, stürzte über einen Abhang und blieb schließlich in einem Baum hängen. Sie erlitt schwere Verletzungen.

Im Stubaital kam es am Montagnachmittag zu einem schweren Alpinunfall. Eine 65-Jährige stürzte über einen Hang und wurde dabei schwer verletzt. Die Frau unternahm laut Polizei mit vier Freunden eine Wanderung im Bereich des Elferlifts in Neustift. Nach der Fahrt mit der Bergbahn ging die Gruppe gegen 09.30 Uhr in Richtung Pinnisalm los. Dabei überquerten die fünf die Elferspitze (2505 m) bis zum Zwölfernieder (2335 m) und stiegen über den markierten Steig Richtung Pinnisalm ab.