Griechische Regierung: Israelische Touristen besser schützen

Die griechische Regierung des konservativen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis kündigt ein härteres Vorgehen gegen propalästinensische Aktivisten an, um israelische Touristen zu schützen. Ende Juli waren Passagiere eines aus Israel kommenden Kreuzfahrtschiffs auf der Insel Syros von Demonstranten am Aussteigen gehindert worden. Der Minister für Bürgerschutz, Michalis Chrissochoidis, bewertete die Vorfälle als "rassistisch" und "diskriminierend" und forderte Konsequenzen.

Das Demonstrationsrecht sei in der griechischen Verfassung verankert, betonte der Politiker der Regierungspartei Nea Dimokratia (ND). Daher habe es in den vergangenen Monaten auch zahlreiche Kundgebungen gegen das Vorgehen Israels im Gazastreifen geben können. "Das ist ein Bürgerrecht und gehört zum demokratischen Prozess." Dass Bürger aus Drittstaaten wegen ihrer Herkunft von "selbst ernannten Wächtern" an der Einreise gehindert würden, sei aber ein Fall von Rassismus, der in Griechenland gesetzlich geahndet werde, so Chrissochoidis.