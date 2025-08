Zahl illegaler Bootsflüchtlinge auf den Kanaren bricht ein

In den ersten sieben Monaten 2025 ist die Zahl illegaler Bootsflüchtlinge auf den Kanarischen Inseln regelrecht eingebrochen. Nach jüngsten Angaben des spanischen Innenministeriums erreichten zwischen Jänner und Juli 11.575 Migranten die vor Westafrika liegenden spanischen Ferieninseln im Atlantik. Das sind 46,1 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahrs. Als Grund für den Rückgang der Migrationszahlen wurde verschärfte Grenzkontrollen in Mauretanien genannt.

Für Spanien und die Europäische Union spielt der Staat im nordwestlichen Afrika eine zentrale Rolle bei der Kontrolle illegaler Migrationsströme auf der sogenannten Atlantikroute. So besuchte Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez die mauretanischen Hauptstadt Nouakchott gleich drei Mal in den vergangenen eineinhalb Jahren - zuletzt vor zwei Wochen, um eine "geordnete, sichere und reguläre" Einwanderung zu fördern.

Natürlich forderte Sánchez von diesen Ländern aber vor allem ein härtestes Vorgehen gegen Schlepperbanden. Mauretanien selber ist seit Jahren einem beispiellosen Migrationsdruck ausgesetzt. Allein im Flüchtlingslager Mberra leben derzeit 200.000 Menschen aus dem Nachbarland Mali, die vor der Gewalt in ihrem Land fliehen, in dem sich die Regierungstruppen von Putsch-General Assimi Goita mit Tuareg-Rebellen und Jihadisten bekämpfen. Aber auch Flüchtlinge aus dem Senegal und Gambia versuchen immer häufiger von Mauretanien aus die Kanaren und damit Europa zu erreichen.

Aus diesem Grund boten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Spaniens Premier Sánchez Mauretanien vergangenes Jahr Investitionen in Höhe von rund 500 Millionen Euro an. Im Gegenzug erwarteten Brüssel und Madrid eine engere Zusammenarbeit bei der Zerschlagung von Menschenhändlerorganisationen und strengere Kontrollen der Seewege. Anscheinend mit Erfolg, wie der drastische Rückgang der Bootsflüchtlinge auf den Kanaren zeigt. Allein zwischen Jänner und April haben die mauretanischen Behörden eigenen Angaben zufolge 30.000 Menschen ohne regulären Aufenthaltsstatus aufgegriffen. Tausende von ihnen wurden nach Mali oder Senegal abgeschoben, weitere Tausende in Internierungslager gebracht.