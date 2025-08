Zu schlecht ausgerüstet: Bergretter bargen unterkühlte Alpinisten in den Stubaier Alpen

Bei einer Tour in den Stubaier Alpen gerieten zwei Personen einer vierköpfigen Wandergruppe in Bergnot. Die beiden unzureichend ausgerüsteten Männer mussten von der Bergrettung geborgen werden.

Längenfeld – Mangelnde Ausrüstung sorgte zum Wochenstart für einen Rettungseinsatz in den Stubaier Alpen. Wie die Polizei berichtet, entschloss sich am 4. August eine vierköpfige Wandergruppe zu einer Bergtour aufzubrechen. Das Quartett brach gegen 8 Uhr von der sogenannten „Amberger Hütte“ auf 2135 Metern auf. Sie beabsichtigten, über den „Hinteren Daunkopf“ auf rund 3200 Metern aufzusteigen und anschließend auf ihr Ziel, die „Dresdner Hütte“, wieder abzusteigen.

Gegen 13.50 Uhr setzte die Wandergruppe auf einer Höhe von 3000 Meter einen Notruf ab, weil zwei der Gruppenmitglieder, ein 34-jähriger Brasilianer und ein 27-jähriger Israeli, nicht mehr selbständig auf- oder absteigen konnten. Die Gruppe befand sich im Nebel, was laut Polizei eine direkte Bergung per Hubschrauber nicht möglich machte. Während die anderen beiden Mitglieder zur „Amberger Hütte“ zurückkehrten, wurden Bergretter der Bergrettung Neustift im Stubaital unterhalb der Nebelgrenze zur Bergstation der „Daunjochbahn“ geflogen. Von dort stiegen vier Bergretter zum Gipfel des „Hinteren Daunkopf“ auf und dann Richtung „Amberger Hütte“ zu den in Not geratenen Wanderern ab.