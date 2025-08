Karriere-Aus wegen Gehörproblemen? Schlagerstar bangt um seine Zukunft

Amsterdam – Der niederländische Schlagersänger Hein „Heintje“ Simons bangt um seine Karriere. Sein Gehör spiele nicht mehr mit, sagte der 69 Jahre alte Sänger am Montag. „Wenn das nicht besser wird, dann muss ich das Singen früher an den Nagel hängen, als ich will“, so Simons. Als Zwölfjähriger hatte der Sänger 1967 als „Heintje“ mit dem Titel „Mama“ seinen großen Durchbruch. Es war der Beginn einer internationalen Karriere.