Dreister Betrug: Zwei Radprofis kürzten bei Rundfahrt ab und versteckten sich hinter Auto

„Es gibt noch weitere Fahrer, die sich an Autos festgehalten haben, was durch Videos belegt ist. Daher wird es morgen früh weitere Strafen geben“, sagte Théobald. „Ich möchte daran erinnern, dass Radfahren ein Sport ist, bei dem man in die Pedale tritt und sich am Lenker festhält, und sonst an nichts anderem, das ist gefährlich.“ (dpa)