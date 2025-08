Tagger ist bereit für die nächsten großen Schritte

Erstmals schlägt Tirols Tennis-Jungstar Lilli Tagger als Grand-Slam-Siegerin in der Heimat auf. Und will bei den Großen Fuß fassen.

Amstetten – Der Erfolg von Lilli Tagger bei den French Open ist schon einige Wochen her, doch er hallt noch immer nach. Und das vermutlich noch länger. Es ist etwas Historisches, das der 17-jährigen Osttirolerin da bei einem der größten Tennis-Turniere der Welt gelungen war. Und nun, kurz vor ihrem ersten Heim-Auftritt beim ITF-W75-Turnier in Amstetten, richten sich viele Blicke auf die junge Frau mit der markanten einhändigen Rückhand.

Dass der Fokus ihr gilt, ist ebenso symptomatisch für das derzeitige Damen-Tennis in Österreich wie die Tatsache, dass mit Julia Grabher (130. im WTA-Ranking) und Sinja Kraus (148.) die zwei besten heimischen Spielerinnen in Amstetten aufschlagen. Und nicht auf der WTA-Tour. Kurz und gut: Es dürstet die Fans nach Erfolgen, wie es sie einst unter Barbara Schett und Co. gegeben hat.