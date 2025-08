Spotify erhöht die Preise: So viel kostet das Premium-Abo ab September

Wer bei Spotify Musik ohne Werbung streamen will, muss künftig wieder ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Ab September dreht der Marktführer an der Preisschraube.

Der Musikstreaming-Marktführer Spotify erhöht nach rund zwei Jahren wieder die Abo-Preise. Sie sollen ab September unter anderem in Europa, Asien, Lateinamerika und Afrika steigen, kündigte das Unternehmen aus Schweden an. Spotify machte zunächst keine Angaben zu künftigen Preisstufen in einzelnen Ländern. Aus einer der Ankündigung hinzugefügten Beispiel-E-Mail an Abonnenten ging aber hervor, dass der Euro-Preis für ein Einzelabo von zuletzt 10,99 auf 11,99 steigen soll.