Mikroplastik im menschlichen Blut: Es dürfte noch schlimmer kommen

Egal, ob Luft, Wasser oder Nahrung: Mikroplastik ist inzwischen scheinbar überall. Die kleinen Partikel sind längst auch in menschlichem Gewebe, in Organen und im Gehirn nachweisbar. Zu den gesundheitlichen Auswirkungen ist die Studienlage aber bisher dürftig, erklärten ExpertInnen anlässlich des Starts neuer Verhandlungen über ein UNO-Abkommen zur Reduzierung von Plastikmüll.

Dazu komme, dass sich auf den Oberflächen von Mikroplastikpartikeln Schadstoffe, die schon in der Umwelt vorhanden sind, anreichern können und teilweise pathogene Keime darauf wachsen, die dann möglicherweise mit den Partikeln in die Organismen gelangen. Letztendlich sei "definitiv genügend Basis da, um zu sagen, Mikroplastik ist ein potenzielles Risiko", erläutert die Umweltwissenschafterin.

Es gibt auch Hinweise darauf, dass die Menge an Kunststoffteilchen im Körper des Menschen zunimmt. So hat ein Forscherteam kürzlich in Leber- und Gehirnproben Verstorbener aus dem Jahr 2024 deutlich mehr winzige Plastikteilchen gefunden als in Proben aus dem Jahr 2016. Studien würden jedenfalls zeigen, dass "wir gar nicht wenig Plastik im Blut haben. Und dadurch kann es auch überall hin", sagte Kenner, "auch ins Hirn, weil es sich mit Molekülen, zum Beispiel Cholesterinmolekülen, bedecken kann, die es ermöglichen, über die Blut-Hirn-Schranke zu gelangen."