Lebensgefahr durch Steinschlag: 20 Personen nach Felssturz in Bayern ausgeflogen

Ein massiver Felssturz ging am Dienstag in den Berchtesgadener Alpen bei Ramsau ab. Ein Mann wurde leicht verletzt. Ein Wanderweg „ist nicht mehr vorhanden“, teilte die Polizei mit.

Am Dienstag gegen Mittag kam es in den Berchtesgadener Alpen zu einem massiven Felssturz. Ersten Erkenntnissen zufolge kam der Felssturz vom Hirschwieskopf, berichtet unter anderem rosenheim24.de unter Berufung auf die Grenzpolizeiinspektion Piding.

Bei dem Felssturz wurde ein Wanderer von einem abprallenden Stein am Fuß getroffen und leicht verletzt, teilte die Polizei am Abend in einer Aussendung mit. Der Mann habe sich rund 150 Meter vom Felssturz entfernt befunden. Insgesamt wurden am Dienstag 20 Personen, darunter auch ein Kind, mit dem Polizeihubschrauber ausgeflogen. Sie wurden in das Wimbachgries gebracht. Gegen 20 Uhr war der Einsatz beendet.